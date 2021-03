Enzo Conte, l'avvocato-ciclista stroncato dal Covid in soli dieci giorni

PADOVA - Era abituato alle sfide nelle aule di tribunale e in bicicletta. Professionista preparato ed uomo di cultura, instancabile figura di riferimento per molti, nulla ha potuto contro il Covid nonostante la sua forte tempra. In dieci giorni se n’è andato l’avvocato Enzo Conte, mancato ieri nell’ospedale di Schiavonia. Aveva 84 anni. Nato nel settembre del 1936 a San Martino di Lupari, viveva da anni a Padova. Lascia la moglie, un figlio ed una figlia. La notizia della sua scomparsa ieri si è diffusa rapidamente lasciando sgomente moltissime persone per le quali Enzo Conte era “principe del foro” e “uomo di sport”: è stato atleta e dirigente, conciliando la complessa attività forense con quella sportiva e incarichi di caratura nazionale.

L’ATTIVITÁ

Per 25 anni Conte è stato legale del Calcio Padova, incarico oggi ricoperto dal socio di studio Simone Perazzolo. Premiato con la Stella d’Argento Coni, come dirigente sportivo ha avuto prestigiosi ruoli in varie federazioni quale membro di organi federali e disciplinari nella Federazione ciclistica italiana (Corte federale e Commissione di appello federale), nella Federazione italiana giuoco calcio (Collegio arbitrale), nella Federazione italiana twirling (presidente della Commissione di appello federale) ed in varie associazioni sportive, tra le quali lo storico Veloce Club Tombolo.

Era presidente del Trofeo ciclistico internazionale Grand Prix Città Murata. Nel 1998 è stato cofondatore dell’Associazione italiana magistrati avvocati notai ciclisti. Come appassionato delle due ruote, vantava una ricca bacheca di trofei. Ma era appassionato anche di altre discipline sportive. In particolare faceva presenza fissa al palasport per le Lupe Basket che militano in Serie A1 e A2 nella nativa San Martino di Lupari, organizzando anche con il collega avvocato Paolo Martelli di Galliera Veneta (dirigente As San Martino Basket) un gemellaggio con la Juspsort, sodalizio sportivo tra gli operatori del Tribunale di Padova. Proprio nel 2019, nella ricorrenza dei 50 anni di fondazione di Jusport Padova, all’avvocato Conte era stata conferita la “stella Jussport alla carriera” per merito sportivo forense. Era anche amante della letteratura, attraverso la quale esprimeva i valori ed i sentimenti dell’“andare innamorato in bici”. Nel 2017 ha pubblicato un suo componimento poetico dedicato al legame del cicloamatore con la bicicletta, inviato al concorso internazionale di poesia inedita “Il Federiciano”. L’anno successivo altro riconoscimento al noto concorso “Il Bicicletterario”. Nel 2019 e quest’anno sono state pubblicate nella raccolta “Enciclopedia dei Poeti italiani contemporanei” (Aletti Editore) alcune sue poesie. «L’avevamo visto l’ultima volta al PalaLupe all’inizio di questo campionato, ma anche a distanza continuava a seguire le vicende della squadra», il ricordo delle cestiste sanmartinare. «Persona di valore e di valori, una guida e un riferimento per tanti», il pensiero di Pierluigi Basso ideatore del Città Murata. Per volontà di Conte le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata.

CASALE

Altro lutto per Covid anche a Casale di Scodosia. Afra Saoncella, 92 anni, lo aveva sconfitto: ricoverata all’ospedale di comunità di Montagnana, si era negativizzata da circa un mese e mezzo. Ma lunedì le altre patologie hanno avuto il sopravvento. L’anziana aveva contratto il virus a fine dicembre, come pure il figlio Tiziano, a cui il Covid ha portato via la compagna. A fine gennaio Afra era ancora positiva, seppur quasi asintomatica. Era stata ricoverata a Schiavonia per gli altri disturbi di cui soffriva e successivamente trasferita a Montagnana. Divorziata e madre di due figli (Tiziano e Marika), da giovane Afra aveva lavorato in campagna. «Era la tipica “dona de ‘na volta” – dice il figlio –. Aveva un carattere buono». Da una decina d’anni ormai non usciva quasi più di casa per i problemi di salute.



