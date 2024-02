GALLIERA VENETA (PADOVA) - "Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta", ha scritto il grande poeta Ugo Foscolo. Se poi c'è chi, grazie alla tecnologia, permette di far ricordare una persona cara per sempre, si può proprio dire che il ricordo diventa eterno. É quello che ha ideato e realizzato Andrea Schiochet, 21 anni di Galliera, studente universitario in marketing e comunicazione al terzo anno all'Istituto universitario salesiano di Venezia con sede a Mestre.

«Il progetto è nato un anno fa quando è mancata mia nonna materna Bruna Cavicchiolo, quasi novantenne - spiega il giovanissimo imprenditore - una sera eravamo riuniti a tavola per la cena. Mio padre Giovanni parlando della mamma ha detto: "sarebbe carino poter andare al cimitero e con il cellulare poter vedere foto, video, insomma il passato della mamma, di una persona cara".



Sembrava la cosiddetta classica boutade, ma le parole non sono andate nel dimenticatoio ed ho cominciato a ragionarci. Del resto fa parte proprio della mia formazione in corso quella di sviluppare nuove opportunità nell'ambito del commercio».



L'idea



In Andrea si è accesa la classica lampadina. «L'idea che mi è venuta è stata quella - specifica Andrea Schiochet - di raccogliere il materiale di una persona, foto, video, testi, audio, scritti e altro, elaborandoli. Da qui la creazione di un codice QrCode impresso in una piastrina di ceramica italiana. Questa tramite biadesivo con saldatura a freddo potrà poi essere applicata a lapidi, ossari e quant'altro e quando una persona va a rendere omaggio al defunto, attraverso l'utilizzo di un dispositivo capace di leggere i QrCode, potrà rivivere i momenti più belli del proprio caro». AuraCode è il nome che Andrea ha dato alla sua creazione unica ed esclusiva. É un marchio già registrato. «AuraCode - continua - può essere pubblico, e quindi chiunque può conoscere il profilo della persona leggendo il QrCode, oppure privato. Può cioè essere protetto da una password e solo chi la conosce può andare a vedere i contenuti del profilo. Tutto nel massimo rispetto della riservatezza in base alle disposizioni del cliente. In casa è nata una idea innovativa. É stato creato l'e-commerce che ha visto lo sviluppo di una importante collaborazione con Sartori di Vicenza. Si tratta di uno dei più grandi produttori di ceramiche in Italia. Ci ha inseriti nel proprio catalogo che ha pubblicato quest'anno e che è recapitato anche a numerosissime agenzie funebri. All'interno c'è una pagina dedicata solo ed esclusivamente ad AuraCode».



Andrea ha da poco inserito on-line il sito Auracode.it attraverso il quale sono direttamente le persone che inseriscono i dati del proprio caro che saranno poi codificati. Massime quindi la libertà d'azione e la personalizzazione nel segno dell'unicità perché ogni persona è unica. «Attraverso un corriere con spedizione tracciata e gratuita - conclude Schiochet - verrà consegnata un'elegante confezione contenente la piastrina. AuraCode sarà già attiva al momento del suo arrivo». Ci sono vari tipi di pacchetti in base all'ampiezza del profilo. Da considerare che le parti testuali possono essere tradotte anche in varie lingue straniere. Il codice può anche essere inviato a chi si desidera, pensiamo a familiari ed amici che vivono molto distanti e che in qualsiasi momento avranno disponibile il ricordo della persona.



IL DEBUTTO



La presentazione di AuraCode avverrà dal 4 al 6 aprile a Bologna, a Tanexpò, la più importante fiera cimiteriale d'Europa. «Avrò un mio stand dedicato dove mostrerò in anteprima il prodotto». «Come famiglia - evidenzia Giovanni Schiochet, di professione artigiano - abbiamo supportato nostro figlio che ha strutturato e cura il progetto in prima persona. Siamo orgogliosi che così giovane, ha cominciato a 20 anni, si sia molto impegnato in questa innovazione che in Italia non è presente e senza assolutamente tralasciare gli studi».