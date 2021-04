Assalto al centro storico: assembramenti nelle piazze e in Prato della Valle, intervengono le forze dell'ordine

PADOVA - Assalto al centro storico di Padova questo pomeriggio, sabato 24 aprile. Centinaia di padovani, ragazzi ma non solo, si sono radunati nelle piazze e in Prato della Valle dando vita a preoccupanti assembramenti. La ressa si è creata soprattutto sui gradini della Gran Guardia, in piazza dei Signori, con decine di giovanissimi accalcati mentre bevevano lo spritz. Tante le mascherine abbassate anche in via del Santo e nei pressi del Duomo. Sul posto per i controlli ci sono tutte le forze dell'ordine. Ieri il prefetto Renato Franceschelli ha coordinato un vertice con il questore e i vertici di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per mettere a punto i servizi delle pattuglie in vista del ritorno in zona gialla previsto per lunedì.