Pistole scacciacani e lanciarazzi comprate sul web: 52enne nei guai

PADOVA - Aveva acquistato su internet alcune «scacciaciani» ma anche due pistole lanciarazzi, e per questo un uomo di 52 anni, residente a Padova, è stato denunciato per la loro detenzione illegale. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura, nell'ambito di accertamenti sui reati contro il patrimonio. Nel corso di una perquisizione nell'abitazione del 52enne, sono state scoperte alcune pistole a salve, da lui utilizzate per gioco. Assieme a esse sono state scoperte però anche due pistole lanciarazzi acquistate su internet, che la legge italiana considera a tutti gli effetti armi comuni da sparo, e come tali non liberamente detenibili. È quindi scattata la denuncia.