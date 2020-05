“Degustalo”: con un semplice clik da Jesolo a Cortina arrivano aperitivi, cocktail e cicchetti

PADOVA - Event manager, dj e pr si uniscono per portare i party a domicilio. Nasce, infatti, a Padova “Degustalo”, la start up del delivery drinking per gli aperitivi in era di Covid-19. Dal kit per miscelare i grandi cocktail sul divano di casa fino a sushi e soppressa. «Il virus – osserva il fondatore Riccardo Checchin - ha cancellato gli eventi, ma il comparto della movida veneta non molla e reagisce così». E non è finita, perché nella campagna saranno coinvolti anche gli influencer.

Nell’attesa che si possa tornare alla normalità, la movida veneta si è dunque già riorganizzata. Riccardo Checchin, noto event manager (suo l’Aperyshow capace di portare centomila persone a Piazzola sul Brenta, sua la direzione artistica e comunicativa delle maggiori discoteche venete) ha deciso di fondare, assieme ai soci Thomas Visentin, Cesare De Filippis e Christian Simioni una innovativa start up specializzata nelle consegne a domicilio di “aperitivi”, magari in concomitanza con uno degli eventi in diretta Facebook che i locali stanno organizzando per mantenere vive le proprie community. La start up ruota attorno al sito www.degustalo.it, on line da pochi giorni, e nasce con la collaborazione dei maggiori staff e delle più importanti discoteche venete: lo Storya di Padova, l’Amis di Vicenza, il Radika di Treviso, la Playa Loca di Castelfranco Veneto, il Blu Club di Cortina d’Ampezzo, lo Hierbas Jesolo (che ha una sede anche a Milano Marittima) e il King’s Club, sempre sul litorale jesolano. Realtà che danno da lavorare a circa trecento dipendenti e sono capaci di mobilitare anche 40 mila persone in un fine settimana.

La start up si è presa l’impegno di consegnare entro sessanta minuti dall’ordine in tutta Padova con il proprio “fast delivery”, mentre per le province di Treviso, Vicenza e Venezia le consegne saranno in giornata programmando comodamente l’orario di ricezione. A catalogo ci sono un migliaio di referenze. Si passa da una vasta cantina di vini degna di un ristorante stellato a una selezione di distillati premium, arrivando a birre artigianali e analcolici. Ciò che rende unico il portale è la presenza delle “cocktail experience”, “pacchetti” per l’aperitivo da fare con gli amici in videoconferenza. Per chi ama i cicchetti, ecco tre bottiglie di vino rosso con la soppressa. Per gli adoratori del glamour, la possibilità di unire caviale, sushi e bollicine.

Dal canto loro influencer e dj stanno promuovendo www.degustalo.it ai loro fan sui social network. In linea Alice Basso e Alice Campello, Andrea Damante, Tommy Vee, Mauro Ferrucci e Merk and Kremont. «Sul web, grazie a loro e ai nostri profili social raggiungiamo cinque milioni di follower”, spiega Checchin, che oggi dirige uno staff di una ventina di persone impegnate tra i magazzini e le consegne a domicilio. “Il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti di continuare a divertirsi, seppur collegati con gli amici solo in video. E di dare a tutti quelli che lavorano nel mondo della notte una speranza e una alternativa economica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA