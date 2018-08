Elisa e Mario, sposati da 64 anni, insieme anche in ospedale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESTE - Sposati da 64 anni, Elisa e Mario hanno condiviso anche il ricovero ospedaliero. Elisa Candeo, 83 anni, casalinga e Mario Gabellotto, 88, un passato da carpentiere, sono stati ricoverati nella stessa stanza dell'Unità Operativa Complessa di Medicina dell'Ospedale di Schiavonia. Sofferente di insufficienza respiratoria a causa del riacutizzarsi di una bronchite cronica lui, in serio decadimento cognitivo lei, i medici coordinati dal primario Lucia Leone non hanno voluto tenerli separati, cercando piuttosto di ricreare attorno a loro - coppia nella vita e nel ricovero - il clima di casa: una stanza a due letti solo per loro, per ridurre il disorientamento che in tutti, e soprattutto nei grandi anziani, il soggiorno ospedaliero comporta.Una situazione che ha restituito ai due equilibrio e serenità. Mario è entrato in ospedale l'8 agosto, Elisa una decina di giorni dopo e il trovarsi in ospedale, e senza il compagno di una vita, ha creato in lei un importante stato agitatorio. I clinici e gli infermieri hanno così pensato di farle arrivare in stanza, in pianta stabile, il marito. "Con lui accanto - sottolinea la dottoressa Leone - la paziente ha subito dato segni di miglioramento, e questo ha permesso di completare le cure necessarie fino alla stabilizzazione del quadro clinico e alla programmazione della dimissione, avvenuta ieri". Anche Mario sarà dimesso a breve. Ad attenderli a casa i loro quattro figli. Un esempio tangibile di come l'umanizzazione sia "medicina", andando a potenziare la cura.