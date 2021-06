PADOVA - La sua professione sarebbe l'amministratore di sostegno, ma invece di tutelare anziani e disabili li raggira. E ieri pomeriggio, mercoledì 23 giugno, Rosaria Bonuso, 57 anni di Vicenza, davanti ai giudici del Tribunale collegiale è stata condannata a un anno in continuazione per peculato con un'altra condanna a tre anni e 4 mesi, per lo stesso reato, inflittale dal Tribunale di Trieste. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati