Il broker dei Vip non paga le multe: 4 mila euro di "arretrati"

di M. A.

PADOVA Il sedicente broker Nicolò Svizzero, dal 25 ottobre agli arresti domiciliari nell'abitazione dei genitori in pieno centro storico a Padova, deve versare oltre 4 mila euro di multe per infrazioni al codice della strada. Il giudice di Pace, la vigilia di Natale di quattro anni fa, lo aveva condannato a depositare nelle casse di Equitalia 4.081,10 euro. Ma Svizzero, 42 anni, rampollo della dinastia Morellato e attualmente finito iscritto nel registro degli indagati per abusivismo finanziario, truffa, tentata estorsione e...