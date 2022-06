Agricoltore di 53 anni morto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava

TERRASSA PADOVANA - Muore schiacciato dal suo trattore con il quale stava lavorando nei campi in un lembo di terra compreso tra Terrassa Padovana e Bovolenta. La vittima è Franco Rizzo, 53 anni di Conselve. L'infortunio mortale si è verificato martedì 7 giugno subito dopo pranzo. È successo tutto lungo lo scolo Fosetta. Con tutta probabilità l'uomo è andato con il suo mezzo troppo vicino alla sponda arginale e si è capottato. Sulla vicenda indagano i carabinieri. I vigili del fuoco hanno liberato dall'abitacolo l'agricoltore, ma nonostante ogni tentativo di salvarlo i sanitari del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Disperati i familiari che hanno confidato agli inquirenti come Franco Rizzo fosse esperto del mestiere e prima del tragico infortunio non si era mai imbattuto in situazioni di pericolo. A dare l'allarme ai soccorritori sono stati martedì pomeriggio alcuni residenti che hanno notato lungo lo scolo Fossetta il mezzo agricolo ribaltato.

APPROFONDIMENTI MONTORSO VICENTINO Si ribalta con il trattore, sessantenne muore schiacciato: inutili i... VICENZA Tremendo scontro fra la sua moto e un trattore: il manubrio gli si...