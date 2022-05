MONTORSO VICENTINO - Tragedia questa, 20 maggio, intorno alle 20.15 a Montorso Vicentino in Contrà Darramara, in località Ponte Cocco. Un sessantenne è morto schiacciato dal trattore su cui stava lavorando che si è ribaltato. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per estrarre il corpo e mettere in sicurezza il mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzignano. Sul posto i carabinieri.