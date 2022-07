Aggressione a tre skaters: denunciato un 27enne ecuadoregno ubriaco

PADOVA - Giovane si scaglia contro tre skaters. Il fatto accaduto ieri, 1 luglio, intorno alle 21.45 circa. Le volanti della questura di Padova sono intervenute in via Umberto I per la segnalazione di una lite in strada tra alcuni giovani. Quando sono arrivati sul posto però, i ragazzi erano già scappati. Stando ai primi accertamenti, pare che un gruppetto di tre skaters sia stato aggredito da un giovane per motivi ancora da comprendere. Fondamentale la presenza di alcuni testimoni che hanno dato delle informazioni utili che hanno permesso di risalire ad uno dei principali protagonisti dell'episodio e di fermarlo. Si tratta di un 27enne originario dell'Ecuardor in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto ad un eccessivo uso di bevande alcoliche. Era già gravato da precedenti specifici. L'uomo è stato portato in questura ed è stato denunciato. Non ci sono stati feriti. Sono in corso le indagini per comprendere se ci siano ulteriori responsabili.