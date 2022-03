PADOVA - È in fermento l'attività dello scalo aeroportuale padovano. La nuova società Heron air srl subentrata da pochi mesi nella gestione con un contratto ventennale firmato con Enac, ha emesso un bando sottoforma di manifestazione d'interesse per chi volesse occupare alcuni locali ancora inutilizzati. La sub concessione dei locali andrebbe ad attività aeronautiche e non aeronautiche e sarà valevole dal 2022 al 2024. Si può andare dalla scuola di volo, ad uffici di Compagnie e servizi di supporto, sala riunione e bar. Si accetteranno quelle arrivate entro il 22 marzo.

La società vuole promuovere specifiche iniziative per il potenziamento delle attività aeroportuali anche attraverso la sub concessione dei locali disponibili sul sedime - si legge nel bando - E intende coinvolgere entità istituzionali e soggetti privati che abbiano interesse a contribuire allo sviluppo dello scalo.

La società padovana ha preso seriamente il testimone dalla Fly service srl di Roberto Carfagna. Pur essendosi insediata ufficialmente solo dal 23 novembre l'impatto è stato positivo al punto che c'è molto interesse da parte degli operatori del settore allo sviluppo della superficie e delle sue attività. Siamo ancora alla fase di start-up ma la società ha già effettuato una serie di interventi sulla pista, dalla pulizia alla manutenzione, anche nell'area degli hangar abbandonati dall'esercito nel 2005. Questo in attesa dei finanziamenti dell'Enac. Non solo: ha acquistato un secondo mezzo di supporto, un camion dei Vigili del Fuoco per il servizio antincendio che doppia il pick-up in servizio.

L'aeroporto Allegri con la sua pista da 1.250 metri ha da sempre delle grandi potenzialità oltre a quelle dell'Aeroclub e della base dell'elisoccorso. Tanto è vero che quando l'Enac ha emanato il bando il 10 dicembre del 2018 sono arrivate due offerte. Lo scalo è stato assegnato il 20 settembre 2019 alla Heron Air srl .

«Ci sono molti turisti e appassionati di aviazione che si spostano di scalo in scalo e che possono contribuire a rendere vivo e a portare un indotto al resto della città. E' un'area molto importante e vasta bisogna dove bisogna recuperare gli ex hangar miliari. C'è tutto un progetto di sviluppo che non vediamo l'ora di proseguire affiancando la società che avrà la gestione definitiva» aveva detto all'epoca dell'assegnazione l'assessore al Commercio Antonio Bressa.

L'azienda che lo sta gestendo ha sede in corso Milano. È specializzata in soluzioni personalizzate per chi deve organizzare i propri spostamenti in modo rapido, sicuro e senza alcuna perdita di tempo prezioso. Dunque dal noleggio jet executive al noleggio elicotteri fino al noleggio di barche a motore e a vela e soggiorni di lusso si legge nel suo sito.

Eredita lo scalo dal Consorzio Padova fly service scarl che aveva preso in mano la situazione a dicembre 2014 subentrando a una situazione critica, con la Save in ritirata e l'Enac che voleva chiudere tutto. A farne le spese prima tutto sarebbe stato l'elicottero del Suem. É di stanza all'Allegri infatti una delle quattro basi venete che garantiscono di raggiungere qualsiasi ferito nel giro di 20 minuti. Dopo frenetiche riunioni in Prefettura l'1 gennaio 2015 nacque il Consorzio istituito fra gli operatori dello scalo per assicurare la prosecuzione senza interruzione della gestione dei servizi essenziali dell' Aeroporto, antincendio e gestione del distributore di carburante. Oggi arrivano ustionati, bambini da operare con urgenza, organi da trapiantare. E il Suem che vola dall'alba al tramonto potrebbe essere messo nella condizione di operare anche di notte. E poi c'è il problema delle telecamere di sicurezza da installare.

L'aeroporto ha visto un ulteriore incremento del traffico sia turistico di aviazione generale, sia di trasporto di passeggeri, sia istituzionale, voli sanitari e delle varie forze dell'Ordine: 4 mila movimenti l'anno. Poi c'è il business. Che riguarda grandi imprenditori che acquistano velivoli Falcon o compagnie di voli executive.