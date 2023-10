PADOVA - Il luogo dell’esplosione , da chi ha potuto osservarlo poco dopo l’accaduto , è stato descritto così: «S embrava l’apocalisse, polvere nera e residui ovunque » . Gli operai di Acciaierie Venete da ieri poco dopo le 13 sono sotto choc. Nelle loro menti è riaffiorato il ricordo del tragico incidente del 13 maggio di cinque anni fa, costato la vita a due loro colleghi.

Gli operai

« Abbiamo sentito un’esplosione fortissima, lo scoppio di una bomba, io ero a circa 70 met r i di distanza perché sono in un altro reparto, il pensiero è subito corso agli operai che lavorano li - ha racconta Fausto Cipriotto - è stato uno choc fortissimo, si tratta di colleghi con anni di esperienza alle spalle. Dei tre il più grave è stato investito oltre che dall’onda d’urto da schizzi di acciaio e altro materiale incandescente, lavorava all’esterno. Più lievi le ferite dei due che erano all’interno della cabina » . L’operaio in prognosi riservata è un bosniaco di 49 anni, i feriti lievi sono un padovano di 48 ed un moldavo di 39 anni. « Qualche anno fa quando accadde l‘incidente in cui mor irono un paio di colleg hi il boato che avevamo sentito era più leggero - ha continua Cipriotto riferendosi al tragico incidente del maggio del 2018 - da cinque anni fa ad oggi, l’azienda ha assunto altri provvedimenti per rendere più sicuro il lavoro. Sono stati fatti, si deve ammetterlo, grandi passi in avanti in tema di misure di sicurezza. Lavoro per Acciaiere Venete da 34 anni e il miglioramento si è visto. Credo che quanto accaduto non abbia nulla a che fare col precedente incidente quando si ruppe un gancio e la siviera piena di acciaio fuso cadde uccidendo un collega e ferendone altri. Questa volta si è trattato di una vera e propria esplosione » . Diversi i volti cupi e poca voglia di parlare tra gli operai che sono usciti dall’azienda terminato l’orario di lavoro. T angibile era la paura di avere vissuto a un altro incidente sul lavoro. Q ualcuno , a mezza voce , si è limita to a parlare di un enorme botto. « Si lavora sempre in sicurezza che è anche migliorata - ha commenta to Cosimo Grassi - tutti abbiamo sentito l’esplosione, un botto fortissimo, un vero boato. Io lavoro in un altro reparto l’azienda è molto grande. Sappiamo solo che ci sono dei feriti, uno grave, abbiamo visto arrivare le ambulanze e i vigili del fuoco. Ovviamente ci siamo subito preoccupati, abbiamo visto i colleghi uscire dal reparto che è stato immediatamente chiuso » .

L'esplosione