UDINE - LONGARONE Anche il calcio ieri ha ricordato le vittime del Vajont allo stadio Friuli p rima d ella partita Udinese-Genoa . A centrocampo si sono ritrovati due vecchi calciatori. Franco De Biasio, superstite della squadra che venne spezzato dalla tragedia del Vajont. E gli ex giocatori del Roncade-San Biagio (l’ultima compagine che affrontò il Longarone prima del 9 ottobre 1963), Franco Fattori e Raimondo Giuriato. Con loro anche l’arbitro di quella partita, Sergio Costeniero, mentre a centrocampo è stato srotolato uno striscione con la scritta “Vajont 1963. Per non dimenticare”. «È da due anni che siamo partiti con questa iniziativa con la Lega calcio - raccontano gli ex calciatori che dal 2017 hanno creato un gruppo per ricordare chi non c’è più -: abbiamo avuto la conferma ai primi di agosto. Si doveva individuare la partita dell’Udiense, perché allora il territorio della diga era provincia di Udine».

LA CERIMONIA Prima del match u n minuto di silenzio chiuso da un applauso scrosciante dello stadio Friuli. Il calcio ha ricordato così le vittime del Vajont, con una toccante cerimonia prima della partita di serie A Udinese-Genoa. «Anche lo sport è strumento di memoria e di ricordo per un evento che ha segnato le vite di tutti, non solo della comunità di Longarone», le parole del sindaco Roberto Padrin, accompagnato a centrocampo dal consigliere della Fondazione Vajont Mario Zandomenego, dal presidente della Figc di Belluno Orazio Zanin, dal consigliere comunale di Erto e Casso Antonio De Filippo, e da Nicholas Manarin assessore di Vajont. «Sessant’anni fa si verificò una delle tragedie più grandi della storia moderna del nostro Paese, e anche la squadra di calcio del Longarone pagò il suo tributo di vittime. Vedere uno stadio di serie A che ricorda il Vajont è motivo di soddisfazione. Il messaggio che deve diventare patrimonio di tutti, sessant’anni dopo, è “mai più”».

LA LETTERA Franco De Biasio sopravvissuto del Longarone calcio, Franco Fattori del Roncade e Raimondo Giuriato del San Biagio di Callalta, ieri presenti allo stadio hanno scritto una lettera letta durante il minuto di raccoglimento: «Ero un giocatore del Longarone. La notte del 9 ottobre 1963 sette miei compagni di squadra persero la vita e con loro se ne è andato un pezzo del nostro cuore. Noi, compagni di squadra scampati a quella terribile tragedia oggi vogliamo ricordare assieme a tutti voi quelle persone e qui con me ci sono gli amici Franco Fattori e Raimondo Giuriato che giocarono l’ultima partita come avversari nelle squadre del Roncade e del San Biagio. Oggi sono qui come superstite con la consapevolezza che disastri del genere non dovranno più accadere, che lo sport coinvolga i giovani con comportamenti leali e rispettosi verso gli altri e l’ambiente».