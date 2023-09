Vajont, Bottacin: «Nel paese manca ancora la cultura della sicurezza»

«Le conoscenze tecnico scientifiche sono sicuramente migliorate però anche allora c'erano delle conoscenze che avrebbero potuto evitare l'accadimento di quello che è successo - dice l'assessore regionale veneto Bottacin riferendosi alla tragedia del Vajont - Quello che mi dispiace è che tra gli addetti ai lavori tutti questi aspetti sono ben noti ma purtroppo in questo paese manca la cultura della sicurezza in maniera diffusa e quindi poi qualcuno è portato a non ricordare gli errori del passato.

Credo che l'apporto dei tecnici e del mondo scientifico possa essere assolutamente determinante per divulgare una cultura della sicurezza e far capire ai cittadini che facciamo parte integrante dell'ambiente e se vogliamo vivere in maniera sicura dobbiamo tener conto di questi aspetti che sono fondamentali».

Lo ha detto Gianpaolo Bottacin, Assessore all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico della Regione Veneto alla due giorni del Consiglio nazionale dei Geologi a Longarone,

a 60 anni anni dal disastro del Vajont.