VALLE DI CADORE - Finite le gare di Coppa del Mondo di sci di Cortina, che hanno fatto slittare di una settimana l’operazione, da ieri sera la statale di Alemagna è chiusa in comune di Valle di Cadore per la programmata demolizione del fabbricato sulla curva detta “della macelleria”, le limitazioni sono scattate da domenica sera e saranno in vigore fino a venerdì 3 febbraio, il cronoprogramma è stato condiviso con il COV, comitato operativo per la viabilità, attivato dalla Prefettura di Belluno. Da ieri sera nell’orario notturno il traffico, esclusivamente leggero, dalle 21.30 alle 6 del giorno, dopo viene deviato lungo la strada comunale di via San Rocco per permettere alle maestranze di operare in sicurezza nella demolizione dell’edificio che allo scopo è già stato svuotato e predisposto alla fase finale; eliminare quella porzione di casa è a garanzia della migliore e più sicura circolazione. La limitazione non riguarda i mezzi dell’emergenza.

LA CHIUSURA

La statale è chiusa al traffico dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, per un tratto di circa 1 chilometro all’altezza del chilometro 75. I mezzi di massa fino alle 3,5 tonnellate percorreranno una deviazione su viabilità comunale segnalata in loco; il percorso alternativo per i mezzi di massa eccedente le 3,5 tonnellate è quello della statale 51 bis, delle regionali 48 e 48 bis. La demolizione dell’edificio a ridosso della carreggiata è necessaria per garantire il futuro transito in sicurezza, in particolare per i mezzi pesanti; di fatto basta osservare i segni sui muri, le imposte divelte, il guard rail danneggiato per capire la portata del problema. Come detto Anas, sollecitata dal Cov, ha riprogrammato l’intervento di demolizione del fabbricato per non interferire sull’importante rientro di mezzi dal secondo week end di Coppa, i due supergiganti maschili hanno portato un gran pubblico ai piedi delle Tofane.

ALTRI CANTIERI

Non è l’unico lavoro avviato in questo periodo in comune di Valle, se con la demolizione si cancella uno punto nero della viabilità in valle del Boite con la variante si eliminerà il principale ostacolo: la curva di palazzo Costantini. Il 23 gennaio era il termine ultimo per la gara di assegnazione dei lavori, pubblicata lo scorso 7 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale; in attesa di conoscere gli esiti si sta predisponendo ad una seconda demolizione: quella della casa a ridosso del Municipio dove verrà realizzata la rotatoria per l’ingresso della galleria. Si stanno tagliano le piante, predisponendo l’area al prossimo cantiere. Stessa operazione è in corso all’altezza dell’uscita della galleria in direzione Cortin a , il versante al termine del paese è già stato liberato dagli alberi. Che toccasse in quel di Valle il primo avvio dei lavori delle varianti lo si era sempre detto, in queste giornate si è potuto constatare che si è passati dalle parole ai fatti.

IL PROGETTO