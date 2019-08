di Raffaella Gabrieli

Turismo cafone a Caprile di Alleghe. Dopo i tuffi tra le calli veneziane o il fresco relax nelle fontane della Capitale, ora è il turno del meno blasonato Cordevole dove i camperisti, in questi giorni di Ferragosto, hanno pensato bene di improvvisare, wc, docce e bidet.L’ISTANTANEASe più di una persona in passeggiata si era imbattuta negli scorsi giorni in questi “bagni fai da te”, ieri Giuseppe Rudatis, il custode della spiaggetta di Alleghe, ha ricevuto una foto che immortalava una coppia che con grande noncuranza stava provvedendo ai bisogni fisiologici mattutini nonché alla successiva igiene personale: nudi e in mezzo al greto del torrente Cordevole. Suscitando, inevitabilmente, lo sconcerto di turisti e residenti. Anche perché l’area in questione, un semplice parcheggio, è nel centro del paese e a ridosso della caserma dei carabinieri. Postata su Facebook, la foto ha animato ben presto svariate decine di commenti. Dai semplici “incivili” o “senza rispetto” a chi ha manifestato vero e proprio scandalo: «Ma com’è possibile un atteggiamento del genere là, con tutt’attorno case e pieno di persone in passeggiata? Non c’è più educazione. Per fare pipì e altro esistono i bagni dei bar, basta poco più di un euro di caffè per accedervi». Chi, costruttivo, invita questi turisti a far capo alle strutture idonee: «In zona - viene sottolineato - i campeggi non mancano. Anzi». E ancora chi cerca di prendere in esame la situazione: «Tutto al risparmio… E questa è buona parte della nostra clientela. Basti pensare ai tanti che abbandonano in giro sacchetti di immondizia nei piazzali e nei boschi o a coloro che fanno i propri bisogni nelle grotte ricche di storia».IL SINDACO«Sicuramente - afferma il sindaco di Alleghe Danilo De Toni - questo è un comportamento di cattivo gusto e di poca civiltà. Ma come farvi fronte? Non possiamo certo rivendicare la presenza delle forze dell’ordine che già fanno tutto quello che possono per assicurare la sicurezza e la tranquillità della comunità. Del resto questa è pura maleducazione: episodi simili sono successi di recente a Cortina e a Selva di Cadore ed altri ne accadranno». Per quanto riguarda le strutture specifiche, ad Alleghe non ve ne sono. Ma in Agordino sì. «Il nostro comune - spiega il primo cittadino - non possiede campeggi e nemmeno aree camper attrezzate. Esiste solo, in località Vallazza, un grande parcheggio a pagamento dove, probabilmente grazie al passa parola, in stagione è sempre pieno di camper. Ma i proprietari possono solo sostare. E’ nelle intenzioni dell’Amministrazione realizzare un’area attrezzata, dedicata a questi mezzi, dotata di vasche per i liquami e degli impianti per il rifornimento di acqua e di energia elettrica. Certo, ci vorrà del tempo. Nel frattempo, auspichiamo più educazione».