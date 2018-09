Giù nel canalone, turista scivola e muore davanti alle amiche

di Olivia Bonetti

LONGARONE - Un sogno che si è infranto a pochi metri dalla fine. L'escursionista americana, che è morta ieri sera sopra Pian de Fontana, era alla tappa finale dell'Altavia numero 1. Purtroppo la settantenne Cristene Shaffer non ce l'ha fatta a arrivare a Belluno: è deceduta sul colpo, dopo essere scivolata per una trentina di metri in un canalone. Intorno alle 19, quando ormai stava quasi calando il buio, l'elicottero di Pieve di Cadore è intervenuto e ha recuperato il corpo senza vita della...