«Mi hai solo usata, ora la pagherai» Cartelli e "gravidanza" per riaverlo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE -. Quella frase era solo l'inizio dell'incubo vissuto da un, al termine di unacon una, A.M., che ora è alla sbarra con l'accusa dipluriaggravato. Per la donna, che avrebbe varcato ogni limiteil suo ex in tutta la provincia, la Procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato che si è aperto ieri mattina in Tribunale a Belluno. Lui è parte civile nel processo e era rappresentato dall'avvocato Massimiliano Xaiz. Lei, ancora soggetta alla misura cautelare dell'allontanamento dall'uomo, è difesa dagli avvocati Valentina e Erminio Mazzucco. I primi testi parleranno in aula il 6 aprile.Tutto inizia a gennaio 2017 quando lui tronca la relazione: finirà solo il 4 agosto 2017 quando la donna viene allontanata. All'inizio erano solo telefonate mute. Molte volte da numeri anonimi, o meglio da cabine telefoniche. Ma poi lei avrebbe alzato il tiro e avrebbe tentato il tutto per tutto per riconquistarlo. Dacon tanto didell'ex affissi in tutta Feltre e di fronte a casa dell'amato. Acontinui, somme di denaro, vestiti. Fino al punto di sostenere, per convincerlo a non troncare il rapporto, che eradi lui e che però...