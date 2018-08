Acchiappafantasmi in centro a Belluno sulle tracce della principessa Sissi

di Alessia Trentin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giornate di rilievi, misurazioni, riprese e fotografie e, alla fine, una conclusione: il fantasma della principessa Sissi si aggira in città. In particolare, passeggia per piazza Duomo e non disdegna qualche capatina all’interno del palazzo municipale, tra le stanze e i corridoi. Una volta, ha pure conversato con due bellunesi. Gli avvistamenti di ombre, luminescenze e nebulose e anche di una figura di donna, hanno attirato in città le squadre dell’Associazione National Ghost Uncover, gli acchiappa fantasmi per...