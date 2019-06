di Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Uno. Paura ieri sera intorno alle 20.30 nella zona di via Anconetta e Visome dove c’è stato un black out per centinaia di utenze, ovvero tutte le abitazioni della zona sono rimaste al buio per ore. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Belluno che hanno messo in sicurezza la centralina andata a fuoco e avvertito i tecnici dell’Enel che sono subito intervenuti sul posto per risolvere il guasto. Ma in serata i lavori erano ancora in corso e si stava valutando di sistemare un gruppo elettrogeno.