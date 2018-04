Scivola nel canale, donna vista in acqua dai passanti e salvata

ALPAGO - Alle ore 8.40, i vigili del fuoco sono intervenuti per il salvataggio di una persona scivolata all’interno del canale Cellina nella zona industriale di Paludi di Alpago. La donna è stata avvistata da alcuni passanti nel corso d’acqua i quali hanno dato l’allarme. I pompieri di Belluno accorsi con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e una e una squadra di vigili volontari del distaccamento di Pieve d'Alpago, sono riusciti a recuperare e mettere in salvo la donna, che è stata subito presa in cura dal personale del Suem 118 intervenuti con l’elicottero per essere trasporta all’ospedale San Martino di Belluno.

