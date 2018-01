Insospettabile impiegato fermato per controlli: in auto un chilo di droga

di Lauredana Marsiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Un, con la fedina penale immacolata, è stato arrestato domenica sera con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. A bordo della sua auto aveva due sacchetti di marijuana del peso complessivo di un chilo. Erano in bella vista, appoggiati sul tappetino del sedile passeggero.A tradirlo è stato il suo nervosismo che ha messo subito in campana i poliziotti. Perquisita anche la sua abitazione in località