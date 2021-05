Ragazza aggredita in pieno giorno da due uomini: forse un tentativo di rapina

SANTA GIUSTINA - Aggressione in pieno giorno in una frazione di Santa Giustina ieri, 17 maggio, vittima una ragazza. I carabinieri stanno indagando in queste ore sul fatto accaduto a San Martino di Santa Giustina intorno alle 13 di lunedì quando una giovane è stata aggredita da due individui, al momento ignoti. Non avrebbe riportato ferite o lesioni, ma è finita al pronto soccorso per lo choc subìto. Non noti i motivi del gesto dei due soggetti, che forse hanno agito a scopo di rapina.