BELLUNO - La sanità bellunese dei medici di base guarda all’esempio del Comelico, dove sono operativi la medicina di gruppo integrata, con sede all’interno del piano che ospita il distretto sociosanitario di Santo Stefano, e ben dodici ambulatori di cinque medici, dislocati capillarmente nel comprensorio, praticamente quasi uno per ogni paese, con il caso emblematico di Candide che ne ha due. Le pochissime eccezioni, costituite dalle realtà prive di un punto ambulatoriale, sono dovute all'altitudine, nel fondovalle, o alla tutto sommata vicinanza chilometrica. Finora nel territorio comeliano sono stati mantenuti tutti i punti periferici, anche se il loro futuro non è garantito, per la quiescenza, nel giro di qualche anno, di due dottori, per il vistoso calo demografico e per la cronica carenza di queste figure professionali. Il cui contratto prevede che venga effettuato un monte orario settimanale e garantita la presenza nella medicina di gruppo integrata.

LA FORMULA

Se le ore per questa aumentano, per esempio per “coprire” i colleghi andati in pensione, diminuiscono proporzionalmente quelle degli ambulatori. Nel frattempo, in questi giorni, la parte amministrativa del distretto sociosanitario comeliano è stata potenziata con l’assunzione di una persona a tempo pieno ed indeterminato. I medici di medicina generale, come i pediatri di libera scelta, sono professionisti che operano nell’ambito dei distretti e si prendono cura dei cittadini che li scelgono affidando loro la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della propria salute. L’assistenza è prestata nello studio del medico che deve essere aperto al pubblico almeno cinque giorni alla settimana, seguendo l’orario esposto all’ingresso e stabilito dal professionista in base al numero degli assistiti e tale da assicurare un’efficace ed efficiente assistenza.

IL NUMERO

Sulla quantità degli ambulatori e sulla loro sede i dottori sono liberi di operare le scelte che ritengono più opportune, da quella logistica a quella economica, passando per quella organizzativa. In Comelico alcuni ambulatori sono stati messi a disposizione dai Comuni o dalle Regole, che talvolta si sono accollate anche le spese per l’arredamento o il riscaldamento, con un affitto abbordabile. Ma per chi ha un ambulatorio in affitto da un privato i costi diventano davvero importanti e a quattro cifre. Nella provincia di Belluno i medici di base sono circa 150. Nonostante il carattere della libera professione, l’azienda sociosanitaria si sta muovendo per arginare il trend della soppressione degli ambulatori sparsi su territorio, tanto che sta riservando particolari energie proprio per il potenziamento delle medicine di gruppo integrate e, nel contempo, per la diffusione o permanenza degli ambulatori. Se da una parte le aziende sociosanitarie non hanno competenza sulle scelte dei punti di erogazione del servizio, dall’altra possono comunque attivare processi risolutori, come il contatto con le amministrazioni comunali, per la ricerca di spazi, facendo pressione per prezzi calmierati oppure mettendo a disposizione dei medici le proprie strutture, come avvenuto recentemente per il pediatra di Auronzo, per venire incontro alle esigenze del servizio.

L’OBIETTIVO

Consapevole del fenomeno, l’Ulss 1 sta lavorando per trovare una soluzione ad un problema non nuovo e che, come minimo, ha cominciato ad emergere un ventennio fa, coinvolgendo tutta il bellunese, come evidenziato anche dal sindaco di Ponte nelle Alpi. «Mancano medici di base, abbiamo ambulatori che chiudono in ogni angolo della provincia, case di riposo che non trovano personale, reparti ospedalieri in difficoltà – aveva affermato pochi giorni fa il primo cittadino pontalpino, Paolo Vendramini –. Mancano in questa provincia 250 professionisti sanitari e sociosanitari, una cinquantina di infermieri come minimo vitale e circa 45 medici di medicina generale».