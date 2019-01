Ristorante distrutto dal rogo, i pompieri a caccia di indizi

di Giuditta Bolzonello

SAN VITO - Ieri era il giorno del sopralluogo del Nucleo investigativo antincendio dei vigili dei vigili del fuoco chiamati a ricostruire le cause del rogo che sabato pomeriggio ha distrutto il ristorante Il Vizietto di via Nazionale a San Vito e ha danneggiato gran parte del condominio La Vizza. Sulle cause restano tutte aperte le ipotesi, dal cortocircuito delle luci di Natale al dolo. Ma ieri è arrivata anche una buona notizia: l'estetista al piano terra ha riaperto. I pompieri sono entrati...