BELLUNO - Fila chilometrica a Levego: la rotonda della discordia, adesso, fa arrabbiare anche gli automobilisti. Dopo un’ora e più di attesa in colonna, ieri mattina poco dopo le 7 è intervenuta anche la polizia locale a risolvere l’intasamento e a far fluire le auto. Ma quello alla rotatoria non è l’unico cantiere che, questo mese, causerà rallentamenti e disagi lungo le strade della nostra provincia.

IN FILA

Le auto ferme in colonna ieri mattina erano per lo più di bellunesi diretti al lavoro, gli occhi puntati all’orologio, i nervi tesi per l’inconveniente, proprio di lunedì. «Sono arrivato con un’ora di ritardo – racconta S.D.L. -, martedì passerò per la destra Piave». E come lui, probabilmente, molti altri. Erano da poco passate le sette quando la fila in Sinistra Piave ha iniziato ad allungarsi a partire dalla galleria di Col Cavalier. Mezzi fermi verso Levego, ma anche nel mezzo del tunnel per oltre un’ora, fino a quando S.D.L. non ha deciso di chiamare gli agenti di polizia locale.

LA CHIAMATA

«Mentre ero fermo ho chiamato la polizia locale – racconta -, che è intervenuta dopo una quarantina di minuti facendo rimuovere i semafori e i macchinari che occupavano la carreggiata. Inoltre, ho contattato l’ufficio tecnico del Comune di Belluno e ho parlato con la responsabile dell’area urbanistica lamentando il danno che questo modo di lavorare stava causando a centinaia di persone e aziende. Come risposta ha riferito la presenza di tutti i permessi richiesti per i lavori. Quando devono essere effettuati lavori straordinari su un’arteria vitale come la Sinistra Piave non potrebbero essere pianificati nelle ore notturne?». Gli agenti hanno, insomma, fatto rimuovere il senso unico alternato ripristinando il doppio senso e facendo smaltire in pochi minuti la fila. Ma non è l’unico disagio che giugno porta agli automobilisti. Anche via Col Cavalier darà qualche problema; qui da domani al 17 giugno sarà istituito il senso unico di circolazione a causa di lavori nel tratto antistante il civico 28. Così anche per via Vittorio Veneto, ma qui i lavori si svolgeranno nelle ore notturne per non intralciare la viabilità, nel periodo tra il 22 e il 29 giugno. Si tratterà di interventi di manutenzione alle reti acquedotto e fognatura, condotti dalla ditta Dal Farra Flavio per conto di Bim Gsp, ci saranno scavi lungo la carreggiata e l’impiego di macchine operatrici; per questo sarà necessario un senso unico di circolazione, regolato da semaforo, ma solo dalle 20 alle 6 perché nel resto della giornata la strada sarà lasciata libera.