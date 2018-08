Si parte con il restyling del Nevegal: ecco cosa cambierà per il prossimo inverno

di Damiano Tormen

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Conto alla rovescia per il: si parte da Piazzale; si comincia con l'info point. Sarà il primo tassello di un'operazione che porterà il centro del Colle al centro dell'attenzione. Con una nuova immagine. E, si spera, anche con una nuova vitalità, visto che la località turistica arranca da qualche anno. Dopo l'ufficio informazioni, difatti, ci saranno anche le altre mosse predisposte dall'amministrazione comunale per cambiare volto al Colle. Due sostanzialmente: eliminare le brutture costruite in maniera provvisoria nel corso degli anni e rimaste tutt'altro che provvisoriamente in Piazzale; e poi, sostituirle con una struttura fissa, in legno e pietra, in grado di offrire servizi ai visitatori del Nevegal e contemporaneamente soddisfare l'occhio di chi osserva il paesaggio.