Giulio realizza il suo sogno: a 24 anni diventa primo ufficiale pilota

di Eleonora Scarton

QUERO VAS - «È sempre stato quello che volevo fare nella vita», aveva une lo ha realizzato: volare. Si è impegnato e, certamente con qualche, è riuscito a realizzarlo diventando recentemente«Ho iniziato la scuola di volo all'età di 20 anni. Il mio amore per il volo nasce però fin da quando ero piccolo, non ricordo una data precisa, ma è sempre stato quello che volevo fare nella vita».«Ho frequentato sin dalle superiori un istituto tecnico aeronautico, in particolare l'istituto Francesco Baracca di Forlì. Mi sono diplomato come perito aeronautico nel 2012, dopo di che mi sono recato in Inghilterra per migliorare la conoscenza della lingua inglese e ho iniziato la scuola di volo presso FTEJerez (Jerez De La Frontera, Spagna) nell'aprile 2013. Scuola di volo portata a termine tramite un corso Atpl integrato nel giugno 2014. Ho ottenuto le licenze di volo e ho iniziato a fare domanda per trovare un posto di lavoro come pilota nel mondo aeronautico»...