Vola con l'auto di sotto per 20 metri: 34enne esce miracolosamente illeso

QUERO VAS - Fa un volo di 20 metri finendo nella strada di sotto con l'auto: 34enne miracolato. L'incidente è avvenuto oggi, 3 dicembre, in comune di Quero Vas. Sul posto personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Feltre intervenuti in Via Nazionale, nei pressi del ponte sul torrente Tegorzo. L'automobilista, un cittadino marocchino residente in zona, è finito di sotto facendo tutto da solo: l'auto è rimasta ruote all'aria sulla mulattiera sottostante, ovvero una strada finisce nel bosco. Il conducente è uscito dalla vettura in modo autonomo con ferite di media gravità. Sul posto oltre ai pompieri i sanitari e i carabinieri di Feltre

Ultimo aggiornamento: 19:36

