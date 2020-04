Emergenza coronavirus in casa di Riposo a Puos d'Alpago: «Aiutateci»

ALPAGO - Oltre 35 contagiati tra anzianio spitie operatori. E' una vera emergenza al Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago di Puos d’Alpago, che da settimane è impegnato nell'affrontare il CoVID-19 e ora chiede aiuto. «Le necessità a cui la Casa di Riposo deve far fronte - si legge in una nota - sono tantissime: dal materiale monouso (mascherine, guanti, camici, igienizzanti), alle attrezzature, ai dispositivi e quanto quotidianamente necessario per le cure dei malati affetti da CoVID. L’Unione Montana Alpago ha aperto un conto corrente dedicato per ricevere donazioni da privati, Associazioni e aziende che vogliano sostenere il Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago affinché lo stesso riesca a continuare ad affrontare l’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché il post emergenza. Per donare con IBAN IT07 U030 6912 1171 0000 0301 062 intestato a “Fondi emergenza Coronavirus CASA RIPOSO UNIONE MONTANA ALPAGO” per i bonifici dall'estero oltre all'IBAN deve essere riportato anche il codice BIC BCITITMM Grazie a tutti i donatori che con il loro contributo supportano il Centro Servizi Socio Assistenziali dell’Alpago nell’affrontare questa emergenza straordinaria». Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA