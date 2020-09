Parte stamattina dal municipio di Cortina l’edizione 2020 di “Keep clean and run”, l’invito a tenere pulito e correre, che Roberto Cavallo porterà sino a Trieste, dove si concluderà, giovedì 10, la sua corsa di 330 chilometri. A cominciare da oggi, venerdì 4, in Valle del Boite e poi in Centro Cadore, sino al passo della Mauria, ci saranno molte tappe, per incontrare associazioni del territorio, soprattutto i giovani, e trasmettere il messaggio: «Ci sono troppi rifiuti per terra, ovunque, e quasi non li notiamo. Dobbiamo invece imparare di nuovo a vederli. E a raccoglierli. Inoltre dobbiamo riflettere su cosa c’è dietro a ogni rifiuto che trovo per terra. Nasce un messaggio civico: bisogna avere a cuore il proprio ambiente». La comunicazione è itinerante, si sposta, tutto questo ruota attorno alla corsa: «Facciamo capire che il benessere fisico deriva dall’attività all’aria aperta». L’iniziativa ha inoltre un obiettivo di solidarietà, nell’altra corsa parallela, virtuale e reale: i giorni scorsi ci si poteva iscrivere a questa maratona da Cortina a Trieste, sul sito dell’associazione, e hanno aderito 230 appassionati; ognuno di loro correrà vicino a casa o in qualsiasi altro luogo. Alla fine sarà stilata una classifica, basara sul tempo della corsa, della distanza coperta, del dislivello superato, ma anche della quantità di rifiuti che ognuno dichiarerà di aver raccolto L’introito delle iscrizioni sarà devoluto alla Caritas. La scelta del percorso non è casuale: «Dalla prima edizione del 2015 decidemmo di andare dalla montagna al mare, il percorso dei fiumi e, troppo spesso, dei rifiuti – spiega Roberto Cavallo – iniziando da Aosta a Ventimiglia. Stavolta abbiamo scelto di partire da Cortina, sede delle Olimpiadi invernali nel 2026. Ho letto il dossier della candidatura trovando sensibilità per i temi ambientali e soprattutto del “littering”, la presenza di spazzatura, di rifiuti, che dobbiamo contrastare».

