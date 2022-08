SEDICO - «Dammi i soldi, dammi i soldi». Ha percosso la madre per riuscire a strapparle il portafoglio e poi è fuggito. Paura ieri in una casa di Sedico, dove un normale confronto in famiglia si è trasformato in un incubo. La donna in stato di choc ha chiesto aiuto: sul posto i carabinieri che dopo poco hanno rintracciato il figlio. Il giovane, un neo-18enne, è stato denunciato.



L’AGGRESSIONE

L’agghiacciante episodio di violenza in famiglia si è registrato in una tranquilla abitazione. Non si conoscono i motivi che abbiano spinto il ragazzo a chiedere con insistenza soldi al genitore. Ha iniziato con le richieste pressanti, minacce, poi, quando ha visto che la madre non cedeva ha alzato le mani. Un’aggressione che ha fatto temere il peggio alla donna, che ha immediatamente chiesto aiuto. Il ragazzo dopo aver percosso la mamma è riuscito a sfilarle il portafoglio e il denaro, allontanandosi da casa a piedi.



LE INDAGINI

Sul posto sono accorsi i carabinieri. La donna era ancora sotto choc, ma tutto sommato stava bene: non avrebbe riportato nulla di grave. Il ragazzo è stato rintracciato poco dopo dalla pattuglia della stazione di Sedico che lo ha portato in caserma per ricostruire l’accaduto e per i conseguenti accertamenti e le procedure di rito. I militari, in contatto con il sostituto procuratore di turno, hanno denunciato a piede libero il 18enne. Non si conoscono i dettagli, anche se molto probabilmente il quadro emerso mette di fronte a un caso di rapina. La situazione comunque è al vaglio della magistratura.

Non è la prima volta che si verificano aggressioni ai genitori da parte di figli, spesso in preda ai fumi di alcol o droga. Avvenne anche a Longarone e Cesiomaggiore, ma in quei casi si trattava di persone adulte. Quello che impressiona nell’episodio di Sedico è che si tratta di un ragazzo appena diventato maggiorenne.