Iltorna ad attaccare. Per il predatore "pic nic di Ferragosto" tra i recinti dell'che ha sede in Comune di Alpago. La strage di pecore però è avvenuta la mattina del 15 agosto nella zona di Cornolade Alte in comune di Ponte nelle Alpi.. Gli animali de "La Runal" di proprietà dell'allevatore Sebastiano Fullin erano nei recinti che, tra Alpago e Ponte nelle Alpi, occupano 50 ettari di terreno. In tutto gli ovini gestiti da Fullin sono puù di 250 suddivisi in dieci gruppi. Le percore de "La Runal" sono geneticamente selezionate e appartegono alla razza della "pecora alpagota".