Guerra alla sosta selvaggia: scattano i controlli serali dei vigili

Vigili urbani contro i parcheggi selvaggi del centro storico al lavoro fino alle 22. La domanda di attualità sul parcheggio “non convenzionale” in piazza Duomo ha aperto il Consiglio comunale di fine anno. Presentata dal capogruppo del Partito Democratico, Paolo Bello, incalzato da parecchi cittadini, ha ottenuto una risposta articolata e precisa dal sindaco di Belluno, Jacopo Massaro e dall’assessore al Bilancio. Un problema, quello delle soste selvagge, che sta attanagliando questa amministrazione, che le sta pensando proprio tutte per arginare il problema.

TARIFFE IN AUMENTO

Il “la” lo ha offerto proprio un aspetto dl bilancio, relativo all’aumento della tariffa dei parcheggi di Lambioi e del Metropolis. Un aumento sensibile, dovuto agli scatti, che, da ieri, non saranno più calcolati per mezze ore, ma per fasce orarie. Come esempio in cifre: se la tariffa era di 0,80 centesimi all’ora e chi si tratteneva un’ora e mezza pagava 0,40 centesimi alla mezz’ora, ora sborserà in totale 1,60 euro. «Una decisione – ha spiegato l’assessore al Bilancio Lucia Olivotto – che si collega alle spese di manutenzione dei due parcheggi e soprattutto all’impianto delle scale mobili, che rimarrà aperto sino a mezzanotte e mezza», proprio per cercare di incentivare il parcheggio a Lambioi.

CONTROLLI SERALI

Ma non sarà l’unica novità. I vigili di Belluno faranno turni a sorpresa per disincentivare le soste selvagge. «Una decisione presa, alla luce del fatto che si sa come, dopo le 19, orario in cui termina il turno degli agenti della municipale – ha spiegato il sindaco, Jacopo Massaro – molti parcheggino in piazza Duomo, pressoché dovunque. Bene, la polizia locale organizzerà dei turni casuali, non prevedibili, di cui si verrà a conoscenza al momento stesso, proprio per limitare questo disagio. Ovviamente questi controlli saranno possibili sono fino alle 22 – prosegue Massaro -, dopo di che abbiamo stipulato un accordo con le forze dell’ordine per effettuare delle sanzioni». Il sindaco ha poi aggiunto che sono già state posizionate delle fioriere davanti a palazzo Fulcis, area oggetto di soste selvagge. E sempre in tema di arredo urbano è intervenuto il consigliere del Patto Belluno Dolomiti, Francesco Pingitore che ha annunciato di aver scritto a Striscia la notizia per «i mozziconi di sigaretta (ce ne sono molti in una via che porta in piazza, davanti ad un esercizio pubblico) che rappresentano un enorme parte del problema dell’inquinamento ambientale oltre che di civiltà. Chiedo di porre attenzione alla questione», ha concluso Pingitore. Ultimo aggiornamento: 28 Dicembre, 01:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA