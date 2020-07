CANALE D'AGORDO - Manca poco meno di un mese al 26 agosto, giorno in cui si celebrerà il quarantaduesimo anniversario dell'elezione a papa di Albino Luciani. Canale si appresta a ricordare questo evento con l'ormai tradizionale messa che si farà all'aperto, in piazza Papa Luciani. Un evento che procederà ovviamente nel rispetto delle linee guida anti Covid, ancora in vigore. Anche se ancora non è stata ufficializzato il nome di chi celebrerà la messa già circolano alcuni nomi come quello del vescovo emerito di Belluno-Feltre monsignor Giuseppe Andrich o quello del vescovo di Treviso monsignor Michele Tomasi. Si tratta ancora di nomi trapelati ufficiosamente.



L'ANNO PARTICOLARE

Sarà una cerimonia particolare per Canale questo 26 agosto, perché è anche l'anno in cui, dopo 78 anni di permanenza ininterrotta, le suore dell'ordine di San Giuseppe del Caburlotto che avevano in questi decenni garantito il servizio di scuola materna lasciano Canale in maniera definitiva. È probabile quindi che la cerimonia in piazza sia anche l'occasione per ringraziare in maniera ufficiale e solenne il servizio che questo ordine religioso ha svolto a favore della comunità di Canale. Questa sarà anche la prima volta che toccherà al nuovo arciprete di Canale, don Vito De Vido, organizzare la cerimonia religiosa del 26 agosto. Un incarico prestigioso e allo stesso tempo impegnativo in quanto è previsto come sempre l'arrivo di numerosi parroci dall'Agordino, ma anche da fuori.



L'ATTESA

È un percorso lungo quello verso la canonizzazione di Papa Luciani, che deve passare per forza come prossimo passo verso la beatificazione del papa di Canale. Un traguardo questo ormai atteso e di cui se ne parla da parecchio da parte dei fedeli e dei canalini. Ma anche qui purtroppo la data sempre slittare, sempre causa il Covid 19 ovvero l'emergenza sanitaria che ha paralizzato mezzo mondo e sembra aver inciso pesantemente anche sull'iter che doveva elevare a beato Papa Luciani. Il miracolo argentino di cui si è parlato in questi mesi sembra confermato per questo si pensava ad una accelerazione della beatificazione di Papa Luciani ed invece la pandemia obbliga tutti a fermarsi ed ad attendere ancora un po'.



IN MARMOLADA

Con la cerimonia religiosa che si terrà in piazza a Canale mercoledì 26 pomeriggio, viene anche confermata la cerimonia religiosa con la messa celebrata nella grotta della Madonna della Neve a Punta Rocca in Marmolada, organizzata come ogni anno dalla società Marmolada spa, nel ricordo della messa celebrata il 26 agosto del 1979 in occasione della venuta di papa Giovanni Paolo II nel primo anniversario dell'elezione a papa di Papa Luciani.