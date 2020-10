«Grande preparazione ma anche grande umanità. Grazie al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre». Con queste parole Paolo Fox, uno dei volti noti del programma “I fatti vostri” in onda su Rai 2, ha voluto ringraziare in diretta televisiva i medici del Santa Maria del Prato e in particolare del Pronto soccorso che lo hanno preso in carico quando un paio di giorni fa ha avuto un malore a seguito di una colica renale.

IL PROGRAMMA

Paolo Fox è uno dei volti del programma in onda tutti le mattine su Rai 2, condotto da Giancarlo Magalli, attualmente affiancato da Samanta Togni e dallo stesso Fox, che firma gli oroscopi, rubrica che tiene da anni. Il pubblico attende con trepidazione le sue previsioni.

L’ASSENZA

Lunedì Fox non si è presentato in studio per la lettura della “classifica” che mette in ordine di “sfiga” o “fortuna” i vari segni zodiacali e questo aveva preoccupato i telespettatori. Inevitabile il pensiero ai mesi di stop durante il lockdown, quando Paolo Fox decise di sospendere le ospitate televisive in segno di rispetto per le vittime e i malati di coronavirus. C’è chi ha pensato che potesse aver preso la stessa decisione davanti alla seconda ondata della pandemia. E invece, a rallentare Paolo Fox, è stata una colica renale.

LA TELEFONATA

Ieri mattina, in apertura di puntata, squilla il telefono. In collegamento telefonico proprio Paolo Fox che racconta personalmente quanto accaduto. «Ho fatto una follia. Il medico mi aveva detto di non guidare, ma ho deciso di andare in Trentino e sono stato salvato da un pronto soccorso”. Ovvero proprio il reparto di Ps dell’ospedale Santa Maria del Prato. «I pronto soccorso di tutta Italia sono super indaffarati per il Covid, ma io ho trovato in quello dell’ospedale di Feltre, non solo una grande preparazione, ma anche comprensione e calore umano. Voglio ringraziare in particolar modo Alessandro Iannetti (medico urologo dell’ospedale di Feltre) che mi ha salvato. Queste persone vanno ogni tanto nominate perché fanno un lavoro importante per tutti noi. Ci danno tanto a livello umano». Insomma, la situazione non è grave e l’esperto di oroscopi rimarrà a casa a riposo per qualche giorno per poi tornare ad allietare il pubblico.

IL PRECEDENTE

Paolo Fox non è l’unico personaggio famoso approdato al Santa Maria del Prato di Feltre. Era l’aprile del 2002 quando a varcare le porte del nosocomio feltrino fu Paolo Villaggio che, curiosità particolare, fu proprio colui che scoprì Paolo Fox, lanciandolo in un suo programma televisivo. Paolo Villaggio fu ricoverato per una notte nel reparto di pneumologia per approfondire alcuni problemi di tipo respiratorio che lo affliggevano durante il sonno. Questo in virtù del fatto che Feltre è dotato di attrezzature all’avanguardia per questo specifico settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA