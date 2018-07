â€‹«Così l'abbiamo sacrificata sul tavolo Faceva freddo: violentata e ferita» La lettera del Mostro del Circeo

LEGGI ANCHE

BELLUNO - «Eravamo, sprofondati nel buio. Tutti scalzi, indossavamo delle, in corrispondenza del cuore, una. L'unica flebile luce giallastra proveniva dalle centinaia diaccese sul pavimento. Altre candele erano sul tavolo intorno al corpo nudo della ragazza, che era lì sdraiata priva di sensi. Era stata».Inizia così la lungache Angelo Izzo, il Mostro del Circeo, ha mandato in esclusiva al settimanale Giallo, diretto da Andrea Biavardi, per dimostrare di essere a conoscenza dei particolari dell'. La lettera, piena di dettagli molto precisi, è stata ripresa ieri anche dal sito Internet Dagospia. «Dice la verità o si è inventato tutto? - si legge nell'articolo