In cerca di lavoro? L'Old Wild West è ancora a caccia di trenta collaboratori

BELLUNO - La data di inaugurazione è stata fissata, ma la caccia al personale è ancora aperta. Il 18 ottobre in via Caduti 14 settembre,, aprirà i battentit. Dopo Mc Donald un'altra nota catena della ristorazione prende posto nella periferia della città, in destra Piave. I bellunesi, però, sembrano restii a farsi avanti. Da mesi è aperta la selezione del personale, ma ad oggi pare che Cigierre Spa, proprietaria del marchio, sia ancora alla ricerca di figure. È prevista l'assunzione di 30 giovani, tra camerieri, cuochi e aiuto cuochi.Come è consuetudine della realtà friulana, le nuove leve verranno formate da Academy, una scuola interna all'azienda, fondata per istruire il personale. In quanto all'offerta, i ristoranti della catena sono noti per il loro menu di carne. Sarà una cosiddetta burger and steak house, dove trovare hamburger di Black Angus irlandese, grigliate, specialità tex mex e tanti altri piatti in stile western. Non sarà un ristorantino intimo. In pieno stile americano, il