PEDAVENA - È ancora sotto shock la comunità feltrina di Pedavena per la prematura scomparsa di Mauro Siragna, 39 anni. È spirato mercoledì verso mezzogiorno nel cortile di casa e a nulla sono valsi i disperati tentativi dei sanitari di rianimarlo. È stato trovato a terra insanguinato dai genitori, che hanno subito chiamato il 118. Mauro era un grande appassionato di sport: era il preparatore atletico della squadra di calcio del Pedavena di Terza Categoria, ma in passato aveva militato in diverse squadre del territorio. I primi calci sono quelli al Ripa, poi altre esperienze fino alla scelta di giocare nel Csi con la Porcenese. Proprio il Csi, in una nota, ha fatto sapere che questo weekend, prima di ogni incontro, verrà osservato un minuto di raccoglimento proprio in ricordo di Mauro. Un lutto che ha colpito in maniera profonda anche gli amici della neonata società del Pedavena, di cui il giovane è sempre stato uno dei più fedeli sostenitori. Sabato l'incontro della formazione feltrina contro il Grantorto è stato rinviato perché nello stesso giorno sono in programma i funerali. Le esequie si svolgeranno alle 15 nella chiesa di Pedavena dove è attesa una gran folla per l'ultimo saluto. Accanto al feretro saranno schierati i giocatori del Pedavena, ma anche gli alpini del battaglione di Feltre di cui Siragna aveva fatto parte.



Mauro faceva il pittore edile ma in tanti lo ricordano qualche anno fa dietro il bancone della Cooperativa, in centro paese. Una persona benvoluta e solare a cui il destino ha riservato il più tragico dei finali. «Con grande dolore e sconforto abbiamo appreso della scomparsa di Mauro - afferma il sindaco di Pedavena, Nicola Castellaz -. La sua giovane età, il suo impegno con il Pedavena calcio, la sua passione per la palestra ed i suoi tanti amici hanno fatto sì di aver lasciato nella comunità un vuoto profondo. Siamo vicini al dolore della famiglia, in particolare di papà Elio, di mamma Rita e della sorella Paola ai quali rivolgo le più sentite condoglianze». Parole a cui hanno fatto eco quelle del presidente del Pedavena calcio, Denis Gorza: «Mauro era un amico fraterno, una persona disponibile e solare. Ci conoscevamo da una vita ed era sempre presente al campo, soprattutto alle partite. Si dedicava al suo ruolo con grande passione ed energia, ciò che è successo è davvero doloroso e inspiegabile. Sabato non giocheremo ma saremo tutti in chiesa per lui, sarà il nostro ultimo omaggio a un grande amico».