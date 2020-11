E’ morto sulla strada che si inoltra nel bosco verso Costalissoio, colpito probabilmente da infarto, Daniele Costan Zovi, 55 anni, di Costa di San Nicolò. Un percorso che faceva ogni giorno, partendo dalla sua casa che è proprio l’ultima dell’abitato, per andare a funghi d’estate e a camminare in questo autunno senza neve con panorami d’azzurro e di sole stupendi.

E’ caduto in mezzo a quella natura che tanto ha amato, Daniele Costan Zovi, fin da ragazzo, quando, assieme al papà Gianmario e al nonno Antonio, esperta guardia boschiva, lavorava per la Regola di Costa nella gestione della stalla sociale, nel fare fieno sui pendii, nel custodire le mucche al pascolo sui prati del monte Zovo. Sul luogo del decesso è subito intervenuto personale sanitario al quale non è rimasto che certificare la morte per cause naturali. Una certificazione che ha consentito la magistratura, informata dai carabinieri, di rilasciare subito il nulla osta per la sepoltura.



Amava il paese di Costa, dedicandosi al volontariato sia come amministratore della Regola, sia come membro e anche vice presidente dell’associazione Le Ongane, che per molti anni ha tenuto aperto il circolo, con annesso bar, quando in paese non c’era più alcuna bottega. I boschi di proprietà della Regola li conosceva tutti e li selezionava con gli altri amministratori dell’Ente per il taglio dei lotti annuali. Era consigliere comunale, nella lista del sindaco Giancarlo Ianese, eletto lo scorso anno, per la quarta volta come rappresentante della frazione di Costa.



Sposato con Tiziana De Villa Tondo di Costalta, aveva lavorato per molti anni in fabbrica di occhiali. La notizia della sua morte ha scosso la piccola comunità di Costa, dove Daniele era stimato e apprezzato per l’attività sociale, pur nella riservatezza del suo carattere. Egli lascia la moglie Tiziana, la mamma Flora, la sorella Laura. I funerali si svolgeranno nella chiesa del paese e Daniele verrà sepolto nel piccolo cimitero di Costa.



