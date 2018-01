Strani dolori: Leo scopre la malattia. L'autista Dolomitibus stroncato a 30 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOMEGGE - Una giovane vita stroncata da un male incurabile nonostante i tentativi dei sanitari. È mancato ieri sera. La notizia ha gelato i cuori dei tanti che lo conoscevano per la sua professione sempre a contatto con la gente, dei tanti amici e colleghi di lavoro, dei compaesani. Un colpo al cuore per una famiglia già segnata da lutti e sofferenze. La notizia dell'improvvisa, prematura morte ha viaggiato sui social suscitando profondo cordoglio e vicinanza ai suoi cari.Leo da qualche tempo non era al lavoro, le sue corse alla guida lo vedevano fra Cadore, Valboite e Cortina; in precedenza per lamentava da qualche tempoche lo avevano indotto a quegli accertamenti che hanno individuato l'origine della sofferenza. Vani i tentativi di intervenire anche chirurgicamente, per Leo non c'è stato nulla da fare nonostante fosse giovane e forte, quello che si dice un pezzo d'uomo. I viaggiatori lo ricordano come l'autista buono e gentile, sempre disponibile...