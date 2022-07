PONTE NELLE ALPI - La comunità di Ponte si prepara alla cerimonia di addio alla giovane mamma, Eleonora Bortoluzzi, deceduta il 16 luglio scorso a soli 38 anni. I funerali sono fissati per giovedì alle 10 e si terranno nella chiesa di Cadola. «È un grande dispiacere per tutta la comunità - ha commentato il sindaco di Ponte, Paolo Vendramini - siamo vicini alla famiglia».



Eleonora, titolare dell'edicola-tabaccheria di via Dolomiti, è stata trovata senza vita nella sua casa, la mattina del 16 luglio scorso dai famigliari. Una morte su cui non ci sono ombre, tanto che la salma è stata subito affidata alla famiglia, senza ulteriori accertamenti nè autopsia. La donna lascia due figli piccoli.

Ieri - 25 luglio - in paese sono apparse le epigrafi. La scomparsa di Eleonora ha lasciato nel dolore mamma Soraya e papà Loris, che collaborava con la figlia nell'attività commerciale.

È lui che si vedeva dietro al banco e che, da sempre, con gentilezza e professionalità aiuta i clienti che si rivolgono all'edicola.