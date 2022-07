VALDOBBIADENE - Un improvviso malore ha stroncato la notte scorsa Anna Maria Dal Pos in Rebuli. La 58enne era titolare, con la famiglia, del bar, ristorante e pizzeria Stella Alpina a Pianezze e gestore dell'adiacente parco Pianezze avventura. Una morte che ieri, appresa alle prime ore dell'alba, ha sconvolto la comunità valdobbiadenese. Dal Pos era un volto noto soprattutto per il suo grande impegno per valorizzare la montagna valdobbiadenese e per renderla accogliente. «Se c'è stata una rinascita per il Pianezze, è merito di Anna Maria e della sua famiglia» dà atto il sindaco Luciano Fregonese che esprime vicinanza e cordoglio ai famigliari della donna. La scorsa notte Anna Maria è stata ritrovata priva di vita nella sua casa. Sono stati i suoi famigliari a lanciare l'allarme, ma per la 58enne non c'era ormai più nulla da fare.



CHI ERA

Nata e cresciuta a Valdobbiadene, in passato Dal Pos aveva gestito due negozi di frutta e verdura a Segusino e a Cavaso del Tomba. Dalla primavera 2014 era al timone, con la famiglia, del locale di Pianezze. «Anna Maria aveva sempre il sorriso ricorda il sindaco e con il suo modo accogliente riceveva le persone alla Stella Alpina. La sua morte, avvenuta prematuramente, ci ha scosso. Esprimo alla sua famiglia il cordoglio da parte di tutta l'amministrazione comunale e della comunità». Otto anni fa Dal Pos con la famiglia aveva deciso di puntare ogni energia su questo locale. E i risultati positivi non si erano fatti attendere, dando nuovamente lustro alla montagna valdobbiadenese e offrendo servizi a turisti e residenti. Anna Maria era una donna che vedeva la vita sempre come un bicchiere mezzo pieno, gioiosa, creativa in cucina e con una parola per tutti. «Eri sorridente, ironica, solare, generosa e buona il ricordo di una dipendente della Stella Alpina -. Non eri solo la mia titolare, ma un'amica. Avevamo ancora bisogno di te, delle tue battute: sei stata una grande donna! Tenace, forte, trainavi tutti noi. Pianezze senza di te non sarà più lo stesso». Cordoglio anche dalla vicina comunità di Segusino: «Donna generosa, instancabile, simpaticamente ironica e dedita al bene, le siamo grati anche per le sue dedizioni a servizio della parrocchia e della chiesa di Segusino, memorabili le composizioni floreale costruite con amore».



IL FUNERALE

La 58enne lascia i figli Ilaria, Matteo e Rachele, Adorno, la mamma Tarcisia e il fratello Angelo. Il funerale si terrà domani alle 16 nel duomo di Valdobbiadene. Stasera, alle 20.30 al capitello di Sant'Anna di Rivagrassa a Segusino, la recita del rosario.