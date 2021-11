VOLTAGO - Ha dedicato una vita di lavoro per offrire a Voltago quei servizi essenziali che ormai stanno scomparendo nei piccoli borghi di montagna. La storica imprenditrice Maria Teresa Miana, vedova Da Campo, che con il marito a fine anni Cinquanta aveva fondato l’hotel Stella Alpina di Voltago, è stata una colonna per il paese. E per la sua famiglia. Se ne è andata pochi giorni prima di compiere 91 anni (il compleanno sarebbe stato il 10...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati