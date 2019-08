di Alessia Trentin

BELLUNO - Centro storico sotto scacco. Ruba brioches, latte e pane e insulta i miei clienti, dopo l'ennesimo intervento delle forze dell'ordine sabato pomeriggio in piazza Santo Stefano, i baristi del centro escono allo scoperto. Chiedono a gran voce l'intervento del sindaco Jacopo Massaro, perchè la convivenza con il sessantenne veneziano diventa di giorno in giorno sempre più difficile. «Non è un caso semplice dichiara in tutta risposta il primo cittadino -, coinvolgerò questore e psichiatria». Insomma, attorno all'uomo terrore di chi frequenta il centro, di negozianti, camerieri e baristi, si sta creando un vero dibattito.