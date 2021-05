BELLUNO - «Obbligo vaccinale? Non se ne parla proprio». I no-vax alzano il livello di scontro. Circa 60 operatori sanitari, che non vogliono sottoporsi al vaccino anti-covid, si sono schierati contro il proprio datore di lavoro (alcuni sono dipendenti dell’Ulss 1 Dolomiti, altri di case di riposo del territorio). Parliamo di medici, infermieri e oss che lavorano nel pubblico e nel privato e che, pur di non sottoporsi al vaccino, hanno chiesto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati