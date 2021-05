Immunità di gregge, Ilaria Capua: «Difficile in tempi brevi, è il prezzo dello scetticismo sui vaccini»

Vaccini, immunità di gregge e futuro. «La ragione non è una sola ma mi sento di dire che c'è ancora una fascia di popolazione che sottovaluta moltissimo questa emergenza sanitaria e che rifiuta la vaccinazione o non ne vede il beneficio», spiegai Ilaria Capua riguardo il calo delle vaccinazioni negli Stati Uniti, passate da 3 milioni a 2,2 milioni al giorno.

«Questo perché ci sono tutta una serie di leader che hanno un punto di vista diverso da quello scientifico sulla gestione dell'epidemia», dice la virologa al Corriere della Sera, aggiungendo di non sentirsi «di dire che lo scetticismo sia un problema che riguarda specificatamente gli afroamericani; è chiaro che le pandemie sono eventi trasformazionali che fanno emergere delle fragilità dei sistemi: una delle indubbie fragilità negli Stati Uniti è il divario che c'è sull'assistenza medica e l'approccio alla salute tra le varie etnie».

How about investing #Now on getting rid of the cold chain for storing and delivering vaccines ?#VaccineEquity#ThermostableVaccineshttps://t.co/mJxl3tEULM https://t.co/nZKBAHe6Qg — Ilaria Capua (@ilariacapua) May 6, 2021

«Non si può dar la colpa a chi è in posti remoti o svantaggiato - prosegue la Capua - La campagna vaccinale è andata benissimo finché è stata condotta tra la popolazione consapevole che ha fatto di tutto per vaccinarsi. Adesso bisogna lavorare sugli scettici. Alcuni Stati, tra cui la Florida, hanno sollevato le restrizioni: qui metà della popolazione segue quello che io chiamerei non tanto negazionismo ma “sottovalutismo”. Quindi, molte voci della Sanità pubblica americana si stanno attivando per recuperare questa fascia di popolazione, che in questo momento può fare la differenza. L'immunità di gregge ha bisogno di tempo per svilupparsi, con la vaccinazione si accelera. Certo che, se una fetta significativa della popolazione non si vaccina e sono in atto misure di restrizione (che fanno circolare il virus meno, ma impediscono anche che si sviluppino anticorpi), l'immunità di gregge arriverà più tardi. A questa pandemia abbiamo risposto con la vaccinazione in maniera estremamente efficace: non era scontato che in un anno avessimo vaccini che funzionano».

«Ma solo con la scienza e senza la politica e grazie alla comunicazione spesso ambigua - dice ancora la virologa italiana che lavora nell'università della Florida - sarà difficile raggiungere l'immunità di gregge nei tempi sperati. Lo scetticismo ci sta facendo pagare un prezzo. C'è anche un altro fenomeno sempre più preoccupante: alcuni non vanno a fare la seconda dose. Ma la cosa importante è che, comunque, proteggendo le persone vulnerabili la situazione prende tutta un'altra piega, perché non si ha l'alta concentrazione di ammalati che hanno bisogno di assistenza ospedaliera. Il fatto che l'immunità di gregge non si raggiungerà entro la fine di quest'anno o del prossimo non vuol dire che non sconfiggeremo il virus. Vuol dire che intanto lo stiamo sconfiggendo grazie alla protezione degli anziani e a stili di vita diversi. Forse la raggiungeremo con tempi più lunghi. Poi bisogna anche vedere quanto dura l'immunità: se dura 6-8 mesi sarà più difficile arrivare all'immunità di gregge».

«Cominciamo a pensare alla campagna d'autunno - conclude - quando si vaccina per l'influenza, facciamolo anche per il Covid, puntando all'80% dei vaccinati per entrambi. Non sappiamo a settembre che livello di immunità avranno gli anziani che sono stati vaccinati a gennaio. Mentre raccogliamo informazioni e studiamo la malattia, la cosa migliore è quella di proteggerci. Mia figlia di 16 anni ha fatto la seconda dose e io sono assolutamente favorevole alla vaccinazione dei ragazzi, perché i ragazzi non immuni possono portare il virus a casa del nonno no-vax o di chi sta combattendo già contro un tumore maligno».

