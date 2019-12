Marcolin, accordo con esclusivo con Gcds, l'azienda dei fratelli Calza

BELLUNO - Marcolin Group, tra le aziende leader nel settore dell'eyewear, e GCDS, marchio di abbigliamento e accessori fondato dai fratelli Giordano e Giuliano Calza, hanno siglato una partnership in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di occhiali da sole e montature da vista a marchio GCDS per il quinquennio 2020-2024. La prima collezione eyewear realizzata da Marcolin Group è stata indossata in occasione del fashion show del brand il 21 settembre scorso.

