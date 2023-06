ALANO DI PIAVE - Un infarto mentre si recava in vacanza con la compagnia. È morto così, a soli 53 anni, Mauro Mazzier, volto noto ad Alano di Piave per il suo impegno nel mondo del volontariato. Sconvolta la comunità di Alano, pronta a stringersi intorno alla famiglia quest'oggi, 21 giugno, in occasione dei funerali.

INFARTO FATALE

Tutto è accaduto in poco tempo, senza che l'uomo potesse fare nulla e nemmeno i soccorritori potessero aiutarlo. Mauro e la compagna Sonia erano partiti dalla loro casa di Alano per recarsi in vacanza in Basilicata. All'altezza di Napoli, poco dopo essere entrati in autostrada, Mauro non si sentiva molto bene. Accusava un po' di stanchezza, ma nulla che facesse presagire che potesse trattarsi di qualcosa di grave. Mauro comunque chiede alla compagna di mettersi alla guida al suo posto, e così cambiano. Dopo appena dieci minuti però Mauro si accascia sul sedile.

I SOCCORSI

Inutili i soccorsi. Per l'alanese non c'era nulla da fare. Un infarto lo ha colpito senza lasciargli scampo.

CHI ERA

Cinquantatre anni appena, Mauro "Kaiser" Mazzier viveva ad Alano di Piave con la compagnia Sonia Dal Bon. Era molto conosciuto in paese per il suo carattere allegro e solare. Il vicesindaco, Angelo Zancaner, lo ricorda come una «persona squisita e ben voluta da tutti. Umile, sempre allegra, solare e disponibile. La sua scomparsa lascia un grande vuoto». Mauro infatti, oltre ad essere una bella persona con cui era piacevole parlare, era anche molto attivo nel mondo del volontariato. Faceva parte dei donatori di sangue e del gruppo alpini di Alano di Piave. Inoltre faceva parte della locale squadra amatori Piave Tegorzo. Ma poi «collaborava per la buona riuscita delle varie manifestazioni che si svolgono nel territorio. Dava sempre la sua disponibilità» aggiunge il vicesindaco. Domenica è in programma la Color Lan, manifestazione organizzata anche dai donatori di sangue di cui Mauro faceva parte; associazione che era pronta ad annullare l'evento in segno di rispetto per questo lutto ma sia la compagna Sonia che la sorella Claudia a nome di tutta la famiglia hanno detto di no, che tutto deve andare avanti perché questo avrebbe voluto Mauro. Per questo, prima della partenza, vi sarà un minuto di silenzio e un breve momento di ricordo.

IL LAVORO

Da anni Mauro lavorava presso l'azienda Giotto Fratelli di Alano di Piave. Realtà che è rimasta scossa per quanto accaduto in quanto, oltre ad essere un bravo lavoratore, era una persona umana, sorridente, con la battuta sempre pronta. Aveva stretto un bel rapporto con i colleghi di lavoro ma anche con i titolari proprio per la dedizione al lavoro.

I FUNERALI

L'ultimo saluto a Mauro verrà dato oggi, mercoledì 21 giugno, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Alano. La famiglia non chiede fiori, le eventuali offerte saranno devolute all'associazione Mano Amica di Feltre che si occupa da anni dell'assistenza ai malati oncologici.